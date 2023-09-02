В США раскритиковали Дюбуа из-за поражения от Усика

Американский боксер Пол Малиньяджи, говоря о поражении британского боксера Даниэля Дюбуа от украинца Александра Усика, на своем YouTube-канале заявил, что проблема британца заключается в том, что порой по ходу поединка его покидает боевой дух.

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«Когда Усик начал доставать Дюбуа ударами, британца стал покидать боевой дух. Нокаут в девятом раунде был не самым сильным ударом, но Дюбуа был ментально сломлен. Поражение Даниэля — позор и стыдоба. Он боксер мирового класса, но сильно уступает многим в моральной стойкости», — заявил американец.

Усик одержал победу досрочно после того, как в девятом раунде отправил соперника в нокдаун. Рефери начал отсчет, однако Дюбуа так и не смог подняться. В пятом раунде британский боксер нанес нелегальный прием ниже пояса, из-за чего украинец несколько минут приходил в себя, взяв тайм-аут. Арбитр не стал наказывать Дюбуа снятием очка.