Американский боксер получит паспорт РФ и отчество в честь Путина

Американский боксер Кевин Джонсон подал документы на получение российского гражданства. Об этом сообщает ТАСС.
«Кевин Джонсон подал документы на получение российского гражданства. Также там указано, что у него будет отчество Владимирович. В честь президента России», — сказал представитель боксера.
В марте Кевин Джонсон обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой получить гражданство России. 15 августа американец получил лицензию Федерации бокса России. Джонсон изменил свое имя в честь Путина, взяв отчество Владимирович.
43-летний боксер за свою карьеру провел 59 боев на профессиональном ринге, из которых 35 раз выходил победителем.
В апреле 2023 года Джонсон провел бой против известного российского бойца Вячеслава Дацика. Бой продлился все три раунда, заявленные правилами, и завершился победой 43-летнего американского бойца, судьи присудили ему победу раздельным решением.