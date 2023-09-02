Американский боксер получит паспорт РФ и отчество в честь Путина

Американский боксер Кевин Джонсон подал документы на получение российского гражданства. Об этом сообщает ТАСС.

«Кевин Джонсон подал документы на получение российского гражданства. Также там указано, что у него будет отчество Владимирович. В честь президента России», — сказал представитель боксера.

В марте Кевин Джонсон обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой получить гражданство России. 15 августа американец получил лицензию Федерации бокса России. Джонсон изменил свое имя в честь Путина, взяв отчество Владимирович.

43-летний боксер за свою карьеру провел 59 боев на профессиональном ринге, из которых 35 раз выходил победителем.