Форман: надеюсь, Уайлдер вернёт себе чемпионский пояс

Легендарный американский боксёр Джордж Форман , бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории, отвечая на вопросы подписчиков, с уважением высказался о 37-летнем тяжеловесе Деонтее Уайлдере, который уступил титул чемпиона мира по версии WBC британцу Тайсону Фьюри .

«Мой удар сильнее, чем у Уайлдера? Уайлдер определённо умеет бить, на сегодняшний день он уже навсегда доказал свою ценность. Надеюсь, он сможет ещё раз вернуть себе титул», — приводит слова Формана Boxing-social .

Напомним, ранее появлялась информация о том, что в 2024 году Уайлдер может встретиться с британцем Энтони Джошуа, бывшим чемпионом мира, проигравшим свои титулы в поединке с украинцем Александром Усиком в 2021 году.