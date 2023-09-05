Эвандер Холифилд назвал имя своего любимого боксера

«Мне нравится Пакьяо, он мой любимчик. Знаете, он скромный, но он делает то, что считает правильным. Потрясающе, я думаю о ситуации, когда он дрался с [Флойдом] Мейвезером. Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-то наносил больше ударов, чем Пакьяо?



Есил кто-то считал удары, то запутался в цифрах, не так ли? Суть в том, что если у Мейвезера хорошая зашита, то он точно не наносит так много ударов. Пакьяо — самый активный человек на земле, он как кролик, всегда наносит удары», — приводит слова Холифилда Boxing-social.