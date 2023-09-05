Промоутер назвал интересное место для проведения поединка

«Такие вещи сказываются на популяризации спорта в России. Я их поддерживаю. Было бы интересно организовать бой на авианосце. Даже было такое предложение когда-то.



Знаете, я классической промоутер и придерживаюсь спортивных сооружений. У нас в стране прекрасная инфраструктура. Не думаю, что сейчас требуется проводить поединки в необычных местах», — сказал Хрюнов.