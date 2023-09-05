Промоутер назвал интересное место для проведения поединка

Промоутер Владимир Хрюнов положительно отнесся к проведению матча Кубка России по футболу между 2DROTS и кировским «Динамо» в Мурманской области на плавучем доке. Своим мнением он поделился с Legalbet.
«Такие вещи сказываются на популяризации спорта в России. Я их поддерживаю. Было бы интересно организовать бой на авианосце. Даже было такое предложение когда-то.
Знаете, я классической промоутер и придерживаюсь спортивных сооружений. У нас в стране прекрасная инфраструктура. Не думаю, что сейчас требуется проводить поединки в необычных местах», — сказал Хрюнов.
4 сентября медийная команда 2DROTS обыграла «Динамо» со счетом 2:0. Матч состоялся в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка Мурманской области. Место проведения поединка сделано на плавучем доке.
2DROTS — российский любительский футбольный клуб из Москвы, его создатели — Евгений Бабенко и Никита Панасюк. С 2021 года клуб тренирует бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов, выигравший с армейским клубом чемпионат СССР в 1991 году. Команда 2DROTS дважды становилась победителем Медийной футбольной лиги.