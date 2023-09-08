Победитель боя Фьюри - Нганну получит пояс от WBC

Победитель боя Фьюри и Нганну получит пояс от WBC
В преддверии боксёрского поединка между британским боксёром-тяжеловесом Тайсоном Фьюри и бывшим бойцом UFC камерунцем Франсисом Нганну состоялась первая совместная пресс-конференция. На событии был презентован пояс от WBC под названием WBC 'Riyadh Champion', который будет предоставлен победителю боя.
Как известно, титулы, принадлежащие Тайсону Фьюри не будут стоять на кону, так как Нганну отсутствует в рейтингах и предстоящий бой станет для него первым на профессиональной арене. Также, организация не станет лишать Фьюри чемпионства, так как у британца нет обязательного претендента.
Соцсети
Поединок между Тайсоном Фьюри и Франсисом Нганну пройдёт по правилам бокса и продлится 10 раундов. Бой состоится 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
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