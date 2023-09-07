Российский боксер рассказал, как потерял $10 млн

«Да, я потерял $10 млн. С моим успехом на ринге мне стали приходить большие суммы денег, которые вскружили мне голову. Естественно, я был к этому не готов.



Ко мне стало прилипать много друзей-присосок с очень интересными бизнес-проектами, в которые я, конечно же, охотно вкладывался. И по финалу они все были просто сказками про белого бычка.



Это говорит о том, что у меня не было финансовой грамотности, потому что мне некогда было этим заниматься. Все время я уделял только боксу», — сказал Ковалев.