Российский боксер рассказал, как потерял $10 млн
Экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев признался, что стал больше времени уделять финансовой грамотности, так как в прошлом потерял много денег на бизнес-проектах. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Да, я потерял $10 млн. С моим успехом на ринге мне стали приходить большие суммы денег, которые вскружили мне голову. Естественно, я был к этому не готов.
Ко мне стало прилипать много друзей-присосок с очень интересными бизнес-проектами, в которые я, конечно же, охотно вкладывался. И по финалу они все были просто сказками про белого бычка.
Это говорит о том, что у меня не было финансовой грамотности, потому что мне некогда было этим заниматься. Все время я уделял только боксу», — сказал Ковалев.
Последний свой бой 40-летний россиянин провел в мае 2022 года против представителя Болгарии Тервела Пулева. Ковалев одержал победу единогласным решением судей.
Ковалев дебютировал на профессиональном ринге в июле 2009 года. В его активе 35 побед (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья.