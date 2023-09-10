Боксер Бивол предложил Бетербиеву провести бой в декабре или январе

"Как и раньше, наша цель это бой с Артуром Бетербиевым, этот бой приоритетен для Дмитрия лично, - сказал Корнилов. - Я предложил всем участникам рассмотреть вариант боя Бивол - Бетербиев на декабрь или январь, если, конечно, Каллум Смит согласился бы подождать и встретиться в итоге с победителем этого боя, но уже за звание абсолютного чемпиона мира. Если не будет положительного ответа, то мы будем рассматривать возможный бой с Линдоном Артуром, Хайме Мунгией, Радивойе Каладжичем или, может быть, даже с Дэвидом Мореллом".