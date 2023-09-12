Тренер Гассиева назвал выступление Усика "слабеньким"

Александр Усик продемонстрировал слабое выступление в поединке с британцем Даниэлем Дюбуа и в дальнейшем его форма пойдет на спад. Таким мнением с «Матч ТВ» поделился тренер Мурата Гассиева Виталий Сланов.

© Соцсети

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде чемпионского поединка, состоявшегося 26 августа во Вроцлаве (Польша). В пятом раунде он сам оказался на канвасе после пропущенного удара по корпусу и не сразу поднялся. Рефери зафиксировал удар ниже пояса и разрешил действующему чемпиону WBA (Super), WBO, IBF, IBO и The Ring взять пятиминутный медицинский тайм аут.

— Все разговоры об этом бое сводятся к событиям пятого раунда (когда удар Дюбуа был расценен как удар ниже пояса). Очень спорный момент… Однозначно сказать очень тяжело. Но тут вопрос к судье — нужно было либо отсчитывать нокдаун или вынести предупреждение. Вспоминается удар Андре Уорда по Сергею Ковалеву (в реванше между боксерами в июне 2017 года, когда после удара Уорда ниже пояса Ковалеву зафиксировали нокаут — Прим. «Матч ТВ».) Вот удар Уорда был ниже и более неправильным, чем удар Дюбуа.

А в целом выступление Усика я бы назвал слабеньким. Он показал процентов 50 от того, что показывал раньше. На уровне Дюбуа это проходит, но далее будет еще хуже. Наверное, сказывается возраст. Усик же скоростной и дистанционный боксер. Боксеры силового стиля держатся дольше, — сказал Сланов в интервью «Матч ТВ».

— В качестве следующего соперника Усика называется обязательный претендент по версии IBF хорват Филип Хргович (31 год, 16–0, КО 13).