Чемпионка мира по боксу рассказала, почему не поехала бы на Олимпиаду

Чемпионка мира и Европы по боксу Елена Савельева заявила, что не поехала бы на Олимпиаду из-за отношения Международного олимпийского комитета (МОК) к атлетам из России, передает РИА Новости.
«Я в этой ситуации могу сказать только за себя. Я бы, конечно же, не поехала. Такое решение — из-за моего отношения к тому, что происходит в последнее время. И из-за отношения к России со стороны МОК», — сказала Савельева.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагают россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах.