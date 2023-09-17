Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира, российский борец Заурбек Сидаков, выступающий в весовой категории до 74 кг, пробился в полуфинал чемпионата мира – 2023, который проходит в Белграде (Сербия).

В четвертьфинальном раунде Сидаков со счётом 6:4 одолел бывшего россиянина Хетика Цаболова, который в данный момент представляют сборную Сербии. Отметим, что по ходу схватки россиянин рассёк себе бровь.

За выход в финал ЧМ-2023 Сидаков сразится с представителем Азербайджана Тураном Байрамовым.