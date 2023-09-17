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Фьюри поставил Усику новый ультиматум

Британский боксер Тайсон Фьюри поставил новый ультиматум украинцу Александру Усику. Слова спортсмена приводит Sky Sports.

Фьюри поставил Усику новый ультиматум
© globallookpress.com

«Если он согласится взять малый процент от общего гонорара, тогда мы сможем провести поединок. Если он хочет заработать кучу денег, тогда бой не состоится», — заявил британец.

14 сентября Фьюри заявил, что больше не желает драться с Усиком. Бой между британцем и украинцем неоднократно срывался. Стороны не смогли договориться о распределении гонораров.

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На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

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