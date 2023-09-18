Промоутер назвал идеального соперника для боксера Головкина

«Крис Юбенк — идеальный соперник для Головкина, чтобы завершить карьеру. Юбенк — тот боксер, который принесет максимально выгодный финансовый эффект. В Англии платное телевидение, и уже на этом можно заработать приличную сумму.



Во-вторых, он уже несколько лет вякает на Геннадия. Поэтому Головкину этот соперник будет по силам и этот бой реальнее всего организовать», — заявил промоутер.