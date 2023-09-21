Американский боксер Джонсон взял ипотеку в Самаре
Подавший документы на получение российского гражданства американский боксер Кевин Джонсон оформил ипотеку на жилье в Самаре. Об этом заявил ТАСС промоутер Владимир Хрюнов.
«Кевин Джонсон слетал в Германию, чтобы перевезти в Россию свою собаку. Также он взял ипотеку на жилье в Самаре», - пояснил Хрюнов.
Ранее боксер заявлял, что неоднократно приезжал в Россию и осознал, что ему по душе российские просторы, нравится еда. По словам спортсмена, он решил жить в стране, стать ее гражданином. Он также рассказал в интервью «Известиям», что взял отчество в честь российского лидера Владимира Путина.
При этом спортсмен отмечал, что не собирается отказываться от американского паспорта, так как не желает терять родных и лишаться возможности увидеться с ними.
В активе боксера, экс-претендента на титул чемпиона мира по версии WBC, 60 профессиональных боев. Он одержал победу 36 раз, 22 раза потерпел поражение, две схватки закончились вничью.