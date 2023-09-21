Подавший документы на получение российского гражданства американский боксер Кевин Джонсон оформил ипотеку на жилье в Самаре. Об этом заявил ТАСС промоутер Владимир Хрюнов.

«Кевин Джонсон слетал в Германию, чтобы перевезти в Россию свою собаку. Также он взял ипотеку на жилье в Самаре», - пояснил Хрюнов.

Ранее боксер заявлял, что неоднократно приезжал в Россию и осознал, что ему по душе российские просторы, нравится еда. По словам спортсмена, он решил жить в стране, стать ее гражданином. Он также рассказал в интервью «Известиям», что взял отчество в честь российского лидера Владимира Путина.

При этом спортсмен отмечал, что не собирается отказываться от американского паспорта, так как не желает терять родных и лишаться возможности увидеться с ними.