Победителям чемпионата России по боксу подарили квартиры
Победителям чемпионата России по боксу Эдмонду Худояну и Евгению Ляшкову подарили квартиры, сообщает пресс служба Федерации бокса России.
Чествование пятикратного чемпиона России и бронзового призера чемпионата мира Эдмонда Худояна прошло в Челябинске во время спортивного праздника, приуроченного к открытию новой набережной на Первом озере у центра бокс «Алмаз».
Евгений Ляшков впервые стал чемпионом страны: в финале весовой категории до 57 кг в Хабаровске он победил Бахтовара Назирова. Золото Ляшкова стало первым для Свердловской области, на чемпионатах России с 2013 года, когда в том же Хабаровске в весе 75 кг победил Максим Газизов.
В церемониях приняли участие президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель Наблюдательного совета Федерации бокса Челябинской области Сергей Вайнштейн.