Победителям чемпионата России по боксу подарили квартиры

Чествование пятикратного чемпиона России и бронзового призера чемпионата мира Эдмонда Худояна прошло в Челябинске во время спортивного праздника, приуроченного к открытию новой набережной на Первом озере у центра бокс «Алмаз».

Евгений Ляшков впервые стал чемпионом страны: в финале весовой категории до 57 кг в Хабаровске он победил Бахтовара Назирова. Золото Ляшкова стало первым для Свердловской области, на чемпионатах России с 2013 года, когда в том же Хабаровске в весе 75 кг победил Максим Газизов.