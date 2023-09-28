Отец Фьюри хочет драться с Майком Тайсоном

«Я точно не шучу, я хочу с ним драться. У меня было восемь побед, я победил итальянского чемпиона в супертяжелом весе. Я победил человека, который победил человека, который победил его. Я в немного лучшей форме, чем он, и я знаю, что я ничуть не хуже его. Если он меня поколотит, то так и быть, но и я постараюсь поколотить его», – рассказал Тайсон Фьюри в интервью Робу Муру.