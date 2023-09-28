Отец Фьюри хочет драться с Майком Тайсоном

Отец Фьюри заявил, что хочет драться с Майком Тайсоном
Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что хочет подраться с Майком Тайсоном.
«Я точно не шучу, я хочу с ним драться. У меня было восемь побед, я победил итальянского чемпиона в супертяжелом весе. Я победил человека, который победил человека, который победил его. Я в немного лучшей форме, чем он, и я знаю, что я ничуть не хуже его. Если он меня поколотит, то так и быть, но и я постараюсь поколотить его», – рассказал Тайсон Фьюри в интервью Робу Муру.
Тайсон Фьюри проведет поединок против бойца MMA и бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Их противостояние запланировано в Саудовской Аравии 28 октября. Формат поединка – 10 раундов.
35-летний Тайсон Фьюри в профессиональном боксе одержал 33 победы (24 KO). 37-летний Фрэнсис Нганну в профессиональном MMA провел 20 поединков, в которых добился 17 побед и потерпел 3 поражения.
Фрэнсис Нганну последний бой в UFC провел 22 января 2022 года против Сирила Гана. Фрэнсис одержал победу единогласным решением судей. Нганну покинул UFC и подписал контракт с лигой PFL, где будет помогать развитию бойцов из Африки.