Украинский боксер захотел подраться с двумя россиянами

«Я ни к кому не отношусь с недооценкой, но если я буду в хорошей форме, я могу быть на топовом уровне. Я хотел бы подраться с Артуром Бетербиевым, Дмитрием Биволом и Джошуа Буатси. Я готов драться за титул чемпиона мира. Я качественный боксер», — заявил Гвоздик.