Брат мэра Киева Кличко отказался умирать за Украину

Брат мэра Киева, боксер Владимир Кличко в эфире немецкого телеканала объяснил свое нежелание вступить в ВСУ и погибать за Украину.

«Нет, я не готов умереть за страну. Я готов жить за страну», – заявил экс-чемпион мира по боксу.

Он добавил, что это сложнее, чем погибать за родину. По его словам, не все должны уходить на фронт, должна быть поддержка с фронта.

Кроме того, Владимир Кличко отметил, что на Украине нет мобилизации, а все военные идут якобы на фронт добровольно.

«В большинстве своем это люди, которые добровольно решили отправиться на фронт», – рассказал он.