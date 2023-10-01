Боксер Гассиев проиграл Валлину и потерял титул WBA

На поединке в супертяжелом весе в Турции бывший объединенный чемпион мира российский боксер Мурат Гассиев проиграл 12-раундовый бой шведскому спортсмену Отто Валлину. Он потерял титул интерконтинентального чемпиона WBA.

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29-летний россиянин за свою профессиональную карьеру одержал 30 побед и потерпел два поражения. На счету Валлина теперь 26 побед и лишь одно поражение.

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29 сентября на церемонии взвешивания швед отказался традиционно жать руку россиянину. При этом он уточнил, что его решение не имеет отношения к политике и он уважает Гассиева как боксера.

Аналогичный инцидент произошел 27 июля. Украинскую саблистку Светлану Харлан дисквалифицировали на чемпионате мира в Милане после отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой. При этом россиянка также завершила выступление на турнире.

Российский журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал справедливым решение FIE о присуждении поражения украинской спортсменке. Чуть позже FIE отменила дисквалификацию Харлан. В свою очередь украинка явно довольна происходящим. Инициатор скандала не только не раскаялась, но и считает себя правой.

Также Харлан заявила, что украинские спортсмены готовы принимать участие в соревнованиях с россиянами, но никогда не пожмут им руку.

29 июля появилась информация, что FIE отменит рукопожатия на соревнованиях после инцидента с Харлан. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал отказ украинских спортсменов от рукопожатий с российскими.

Украинка позднее заявила, что россиянка провоцировала ее желанием пожать руку после встречи на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Спустя время Харлан задумалась о завершении карьеры после скандала на чемпионате мира по фехтованию в Милане.