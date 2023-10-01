Боксер Альварес в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира

Мексиканец Сауль Альварес защитил звание абсолютного чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе (США, штат Невада), он выиграл у американца Джермелла Чарло решением судей.

33-летний Альварес в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира, которое он завоевал в ноябре 2011 года благодаря победе над американцем Калебом Плантом. Тогда он защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал пояс Международной боксерской федерации (IBF). В следующем поединке Альварес проиграл россиянину Дмитрию Биволу и не сумел завоевать пояс чемпиона мира WBA в весовой категории до 79,38 кг. А затем дважды защитил звание абсолютного чемпиона мира в весе до 76,2 кг, победив казахстанца Геннадия Головкина и британца Джона Райдера. В послужном списке мексиканца теперь 60 побед (39 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьи.

Ранее Альварес владел титулами чемпиона мира по двум престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг и трем - в весовой категории до 72,6 кг. Всего он становился чемпионом мира в четырех весовых категориях - до 69,9 кг, до 72,6, до 76,2 кг и до 79,38 кг.