Ковалёв рассказал подробности угона своего автомобиля

«Что-то непруха в последнее время, одни минуса. Насчет машины могу быть точно уверен, что она не найдется, потому что GPS вырвали и выбросили. Теперь пришло полное понимание, что работали профессионалы, и сейчас автомобиль уедет куда-нибудь в Мексику или Уругвай. Надеюсь, что страховая будет что-то возмещать», — сказал Ковалёв на видео, опубликованном в соцсетях.