CAS рассмотрит решение МОК лишить признания Международную ассоциацию бокса 16 ноября
Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушания по решению Международного олимпийского комитета (МОК) лишить признания Международную ассоциацию бокса (IBA). Об этом сообщила пресс-служба суда.
Слушания пройдут 16 ноября в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне.
В июне сессия МОК большинством голосов исключила IBA из олимпийского движения, поскольку международная федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. Задачу по организации и проведению олимпийского боксерского турнира на Играх 2024 года в Париже на себя взял МОК, в организации отметили, что вид спорта должен остаться в программе Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
В 2019 году МОК временно отозвал у IBA статус признания из-за финансового и управленческого кризиса в организации. МОК потребовал от международной федерации провести реформы и отстранил ее от организации боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году. Впоследствии Международный олимпийский комитет неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA.
С конца 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев. Международная федерация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Германии, Нидерландов и Филиппин в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing.