Чемпион мира заявил, что Кличко мог бы стать спарринг-партнёром Усика перед боем с Фьюри

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч считает, что обладатель титулов WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик мог бы пригласить в свой лагерь именитого соотечественника Владимира Кличко, чтобы успешно подготовиться к поединку с чемпионом WBC британцем Тайсоном Фьюри.