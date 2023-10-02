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Фроч: Владимир Кличко мог бы стать спарринг-партнёром Усика перед боем с Фьюри

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч считает, что обладатель титулов WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик мог бы пригласить в свой лагерь именитого соотечественника Владимира Кличко, чтобы успешно подготовиться к поединку с чемпионом WBC британцем Тайсоном Фьюри.

Чемпион мира заявил, что Кличко мог бы стать спарринг-партнёром Усика перед боем с Фьюри
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Напомним, Кличко встречался с Фьюри в ноябре 2015 года и уступил ему единогласным решением судей, проиграв впервые с 2004 года.

«Чтобы подготовиться к Фьюри, Усику нужен человек не ниже двух метров. Владимир Кличко стал бы хорошим спарринг-партнёром для Усика, это боец мирового класса, который, учитывая рост и размах рук, способен дать хороший спарринг», — приводит слова Фроча DAZN.

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