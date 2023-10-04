Фьюри попросил помощь в подготовке к Усику у непобежденного чемпиона мира

«Тайсон Фьюри уже связался с нами. Он написал моему тренеру. Я был близок к тому, чтобы согласиться, но затем бой [с Усиком] отменили. Это сумасшедший опыт, и я нетерпением ожидаю возможности сделать нечто подобное», — сказал Опетайя в интервью YouTube-каналу King Boxing Media.