Кремлев назвал предложение МОК россиянам «унизительным»

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил о том, что предложения Международного олимпийского комитета (МОК) унизительные, и сравнил их с отказом от родной матери. Его слова приводит РИА Новости.

«Нельзя унижаться, предложения МОК - это унижение, это как отказаться от родной матери. И сами спортивные функционеры не должны на это соглашаться, надо брать на себя ответственность и объяснять спортсменам», - пояснил Умар Кремлев.

По его словам, эта ситуация уже обсуждалась им с боксерами.

«Они ответили: «Мы не поедем без флага и гимна». Тогда к нам будут по-другому относиться», - заметил он.

Ранее Международный олимпийской комитет назвал условия допуска до международных соревнований россиян и белорусов. В частности, выступать они смогут только в нейтральном статусе. Кроме того до соревнований не допустят тех, кто активно поддерживает СВО, а также спортсменов, связанных с армией и органами безопасности своих стран. Комментируя ситуацию с допуском спортсменов к Олимпиаде в Париже, президент России Владимир Путин подчеркнул, что атлеты должны сами принять для себя «определенные решения».