Объявлен состав сборной РФ по боксу на Кубок Европы и турнир в Сербии

Федерация бокса России на своем сайте опубликовала состав национальной команды на Кубок Европейской конфедерации бокса (EUBC) и турнир «Золотая перчатка» в Сербии.

© IBA / Руслан Колесников

Кубок Европейской конфедерации бокса (Кубок Европы) с 8 по 14 октября пройдет в городе Будва (Черногория). Призовой фонд турнира составит 507 тысяч долларов, победители соревнований получат по 15 000 долларов.

Турнир «Золотая перчатка» пройдет в Чачаке (Сербия) с 18 по 22 октября.

Состав сборной России на Кубок EUBC: Соян Артыш (48 кг), Батлаев Баир (51 кг), Кузнецов Максим (54 кг), Ляшков Евгений (57 кг), Товмосян Аршак (60 кг), Мамедов Габил (63,5 кг), Идигов Тархан (67 кг), Скомороха Алексей (71 кг), Бижамов Джамбулат (75 кг), Карманов Дмитрий (80 кг), Щеблыкин Вадим (86 кг), Ханапиев Рамазан (92 кг), Дороничев Ярослав (92+ кг).