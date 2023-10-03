Объявлен состав сборной РФ по боксу на Кубок Европы и турнир в Сербии

Объявлен состав сборной России по боксу на Кубок Европы и международный турнир в Сербии
Федерация бокса России на своем сайте опубликовала состав национальной команды на Кубок Европейской конфедерации бокса (EUBC) и турнир «Золотая перчатка» в Сербии.
Кубок Европейской конфедерации бокса (Кубок Европы) с 8 по 14 октября пройдет в городе Будва (Черногория). Призовой фонд турнира составит 507 тысяч долларов, победители соревнований получат по 15 000 долларов.
Турнир «Золотая перчатка» пройдет в Чачаке (Сербия) с 18 по 22 октября.
Состав сборной России на Кубок EUBC: Соян Артыш (48 кг), Батлаев Баир (51 кг), Кузнецов Максим (54 кг), Ляшков Евгений (57 кг), Товмосян Аршак (60 кг), Мамедов Габил (63,5 кг), Идигов Тархан (67 кг), Скомороха Алексей (71 кг), Бижамов Джамбулат (75 кг), Карманов Дмитрий (80 кг), Щеблыкин Вадим (86 кг), Ханапиев Рамазан (92 кг), Дороничев Ярослав (92+ кг).
Состав сборной России на турнир «Золотая перчатка»: Прокопьев Михаил (48 кг), Стахеев Максим (51 кг), Мамаюсупов Хожиакбар (54 кг), Сафаров Нурлан (60 кг), Санданов Сандан (63,5 кг), Трушников Руслан, Гараев Хикмет (оба — 67 кг), Додаржонов Ильяс (75 кг), Ефременко Андрей (80 кг), Орехов Владимир, Чаплыгин Евгений (оба — 86 кг), Слободян Сергей (92 кг), Комаров Владислав (92+ кг).