IBA уточнила правила подачи заявок на получение нейтрального статуса для боксеров
Международная ассоциация бокса (IBA) разъяснила правила подачи заявок на право выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.
Федерация напоминает, что может предоставить нейтральный статус отдельным лицам без поддержки национальной федерации, а также беженцам.
— В связи с постоянно меняющейся ситуацией IBA продолжает оставаться преданной своим спортсменам в любой ситуации и обстоятельствах. Количество боев — ключевой аспект для многих, и из за потенциального отсутствия соревнований «высокого уровня» боксеры могут отставать с точки зрения профессионального роста. IBA признает это, и мы это прекрасно понимаем. Возможность боксировать в нейтральном статусе открывает более широкий простор и возможности на будущее, — говорится в заявлении на сайте IBA.
Чтобы подать заявку на получение нейтрального статуса, спортсмен должен отправить официальное письмо на адрес sport@iba.sport, в копии должна стоять соответствующая конфедерация. Боксер должен предоставить IBA копии истории боев, действительный национальный паспорт, а также указать последнюю национальную федерацию, к которой он принадлежал, и последнее соревнование, в котором он участвовал, представляя ее. Беженцы должны предоставить IBA документ, подтверждающий их статус.
IBA ранее допустила россиян и белорусов на международные соревнования с национальной символикой вопреки рекомендациям МОК по нейтральному статусу и ряду критериев. Сейчас развивается альтернативная IBA организация World Boxing, в состав которой уже вступило несколько стран. Международный олимпийский комитет (МОК) ранее лишил IBA статуса признания, организация подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), который рассмотрит апелляцию 16 ноября.