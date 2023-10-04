IBA уточнила правила подачи заявок на получение нейтрального статуса для боксеров

— В связи с постоянно меняющейся ситуацией IBA продолжает оставаться преданной своим спортсменам в любой ситуации и обстоятельствах. Количество боев — ключевой аспект для многих, и из за потенциального отсутствия соревнований «высокого уровня» боксеры могут отставать с точки зрения профессионального роста. IBA признает это, и мы это прекрасно понимаем. Возможность боксировать в нейтральном статусе открывает более широкий простор и возможности на будущее, — говорится в заявлении на сайте IBA.