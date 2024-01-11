Кевин Джонсон не вписал отчество в паспорт РФ

Получивший паспорт РФ боксер Кевин Джонсон не вписал отчество Владимирович в официальный документ. Боец прислал «Матч ТВ» фотографию паспорта.
Джонсон получил российское гражданство во вторник указом президента РФ Владимира Путина. Американец обратился к Путину 1 апреля 2023 года с просьбой о получении паспорта РФ. Ранее сообщалось, что 44 летний боксер подал необходимые документы в Самаре и выбрал себе отчество Владимирович.
В четверг Джонсону вручили российский паспорт. На профессиональном ринге у Джонсона 36 побед, 22 поражения и две ничьих. Американец встречался в поединках с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа, Дереком Чисорой и другими.
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