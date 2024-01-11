Кевин Джонсон не вписал отчество в паспорт РФ

Джонсон получил российское гражданство во вторник указом президента РФ Владимира Путина. Американец обратился к Путину 1 апреля 2023 года с просьбой о получении паспорта РФ. Ранее сообщалось, что 44 летний боксер подал необходимые документы в Самаре и выбрал себе отчество Владимирович.