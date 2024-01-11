В Федерации бокса России прокомментировали задержание бронзового призера Олимпиады
В Федерации бокса России выясняют обстоятельства задержания бронзового призера Олимпийских игр Владимира Никитина, которого подозревают в вымогательстве.
В четверг пресс-служба Сыктывкарского городского суда сообщила, что трехкратный чемпион России по боксу, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Владимир Никитин задержан по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей.
"Федерация бокса России на данный момент выясняет обстоятельства произошедшего", - заявили в организации.
33-летнему Никитину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 февраля.