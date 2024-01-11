В Федерации бокса России прокомментировали задержание бронзового призера Олимпиады

В Федерации бокса России выясняют обстоятельства задержания бронзового призера Олимпийских игр Владимира Никитина, которого подозревают в вымогательстве.

В четверг пресс-служба Сыктывкарского городского суда сообщила, что трехкратный чемпион России по боксу, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Владимир Никитин задержан по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей.