Федосеев победил Волкова

Владимир Федосеев в девятом туре Суперфинала чемпионата России по шахматам в Санкт-Петербурге чёрными фигурами обыграл Сергея Волкова и стал единоличным лидером турнира.
Мужчины. 9-й тур Сергей Волков — Владимир Федосеев — 0:1 Никита Витюгов — Эрнесто Инаркиев — 0,5:0,5 Даниил Дубов — Владимир Малахов — 0:1,
Пётр Свидлер — Максим Матлаков — 0,5:0,5 Евгений Романов — Санан Сюгиров — 0:1 Александр Рязанцев — Евгений Томашевский — 0,5:0,5 Турнирное положение. После 9-го тура
1. Владимир Федосеев — 6.
2. Никита Витюгов — 5,5.
2. Даниил Дубов — 5.
3. Пётр Свидлер — 5.
3. Евгений Томашевский — 5.
3. Владимир Малахов — 5.
7. Санан Сюгиров — 4,5.
7. Эрнесто Инаркиев — 4,5.
7. Александр Рязанцев — 4,5.
10. Максим Матлаков — 3,5.
11. Сергей Волков — 3.
12. Евгений Романов — 2,5.