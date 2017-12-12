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Федосеев победил Волкова
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Федосеев победил Волкова и стал единоличным лидером Суперфинала ЧР по шахматам 

Чемпионат.com 12 декабря 2017
Фото: РИА Новости
Владимир Федосеев в девятом туре Суперфинала чемпионата России по шахматам в Санкт-Петербурге чёрными фигурами обыграл Сергея Волкова и стал единоличным лидером турнира.
Мужчины. 9-й тур  Сергей Волков — Владимир Федосеев — 0:1  Никита Витюгов — Эрнесто Инаркиев — 0,5:0,5  Даниил Дубов — Владимир Малахов — 0:1,
Пётр Свидлер — Максим Матлаков — 0,5:0,5  Евгений Романов — Санан Сюгиров — 0:1  Александр Рязанцев — Евгений Томашевский — 0,5:0,5  Турнирное положение. После 9-го тура
1. Владимир Федосеев — 6.
2. Никита Витюгов — 5,5.
2. Даниил Дубов — 5.
3. Пётр Свидлер — 5.
3. Евгений Томашевский — 5.
3. Владимир Малахов — 5.
7. Санан Сюгиров — 4,5.
7. Эрнесто Инаркиев — 4,5.
7. Александр Рязанцев — 4,5.
10. Максим Матлаков — 3,5.
11. Сергей Волков — 3.
12. Евгений Романов — 2,5.
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