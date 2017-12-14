Свидлер стал восьмикратным чемпионом России по шахматам

Свидлер стал победителем Суперфинала чемпионата России по шахматам

Шахматист Петр Свидлер стал победителем Суперфинала чемпионата России, который завершился в Санкт-Петербурге.

В турнирной таблице первое место разделили Свидлер и Витюгов, набрав по семь очков. На тай-брейке в быстрых шахматах победил Свидлер 2-0.

В турнирной таблице по семь очков набрали Погонина и Горячкина. Победительницей турнира благодаря победе на тай— брейке со счетом 2-0 стала Горячкина.

Свидлер выиграл чемпионат России восьмой раз. Также он является обладателем Кубка мира, пятикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад, двукратным победителем командного чемпионата мира, трехкратным победителем командного чемпионата Европы. Горячкина во второй раз стала победительницей чемпионата России.