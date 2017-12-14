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Свидлер стал восьмикратным чемпионом России по шахматам
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Свидлер стал победителем Суперфинала чемпионата России по шахматам 

ТАСС 14 декабря 2017
Фото: ТАСС
Шахматист Петр Свидлер стал победителем Суперфинала чемпионата России, который завершился в Санкт-Петербурге.
В партиях заключительного, 11-го тура, Свидлер белыми фигурами обыграл Владимира Малахова, Никита Витюгов черными — Сергея Волкова, а Даниил Дубов белыми — Эрнесто Инаркиева. Партии Евгений Романов — Владимир Федосеев, Евгений Томашевский — Санан Сюгиров и Александр Рязанцев — Максим Матлаков завершились вничью.
В турнирной таблице первое место разделили Свидлер и Витюгов, набрав по семь очков. На тай-брейке в быстрых шахматах победил Свидлер 2-0.
В заключительном туре Суперфинала чемпионата России среди женщин Алина Кашлинская белыми фигурами одержала победу над Алисой Галлямовой. Другие партии завершились вничью: Полина Шувалова — Александра Горячкина, Оксана Грицаева — Наталья Погонина, Евгения Овод — Ольга Гиря, Марина Гусева — Валентина Гунина, Екатерина Ковалевская — Анастасия Боднарук.
В турнирной таблице по семь очков набрали Погонина и Горячкина. Победительницей турнира благодаря победе на тай— брейке со счетом 2-0 стала Горячкина.
Свидлер выиграл чемпионат России восьмой раз. Также он является обладателем Кубка мира, пятикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад, двукратным победителем командного чемпионата мира, трехкратным победителем командного чемпионата Европы. Горячкина во второй раз стала победительницей чемпионата России.
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