На ЧМ по шахматам разгорелся скандал

Логотип ЧМ по шахматам сочли похожим на «Камасутру»

Международная федерация шахмат представила разработанный московским дизайн-бюро «Щука» логотип ЧМ-2018 по шахматам в Лондоне; гроссмейстеры сочли, что изображение похоже на картинку из «Камасутры» или на рекламу «Виагры».

с Шахматисты пошутили, что логотип больше подходит для рекламы препарата «Виагра», а также похож на изображение позы из «Камасутры». По мнению шахматистки Сьюзен Полгар, это изображение нельзя показывать детям.