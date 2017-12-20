На ЧМ по шахматам разгорелся скандал

Международная федерация шахмат представила разработанный московским дизайн-бюро «Щука» логотип ЧМ-2018 по шахматам в Лондоне; гроссмейстеры сочли, что изображение похоже на картинку из «Камасутры» или на рекламу «Виагры».
На опубликованном газетой The Telegraph логотипе изображены шахматная доска и два человека, ноги которых переплетаются.
Official logos released for the 2018 World Chess Championships. No, this is not a joke. #ChessIsSexy #YouHadOneJob https://t.co/OuOaCdMqhF pic.twitter.com/vTXH5Oc2Jd— David Smerdon (@dsmerdon) 19 декабря 2017 г.
с Шахматисты пошутили, что логотип больше подходит для рекламы препарата «Виагра», а также похож на изображение позы из «Камасутры». По мнению шахматистки Сьюзен Полгар, это изображение нельзя показывать детям.
В Международной шахматной федерации сообщили, что логотип создали российские дизайнеры из бюро «Щука». В федерации отметили, что логотип является дискуссионным и одновременно модным, как Лондон, который осенью 2018 года будет принимать ЧМ по шахматам.