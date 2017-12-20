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На ЧМ по шахматам разгорелся скандал
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Логотип ЧМ по шахматам сочли похожим на «Камасутру» 

Деловая газета «Взгляд» 20 декабря 2017
Фото: РИА Новости
Международная федерация шахмат представила разработанный московским дизайн-бюро «Щука» логотип ЧМ-2018 по шахматам в Лондоне; гроссмейстеры сочли, что изображение похоже на картинку из «Камасутры» или на рекламу «Виагры».
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На опубликованном газетой The Telegraph логотипе изображены шахматная доска и два человека, ноги которых переплетаются.
с  Шахматисты пошутили, что логотип больше подходит для рекламы препарата «Виагра», а также похож на изображение позы из «Камасутры». По мнению шахматистки Сьюзен Полгар, это изображение нельзя показывать детям.
В Международной шахматной федерации сообщили, что логотип создали российские дизайнеры из бюро «Щука». В федерации отметили, что логотип является дискуссионным и одновременно модным, как Лондон, который осенью 2018 года будет принимать ЧМ по шахматам.
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