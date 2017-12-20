На логотипе ЧМ увидели позу из камасутры

«Это официальный логотип чемпионата мира по шахматам? Нет, это просто какой-то прикол!», — написал австралийский гроссмейстер Дэвид Смердон на своей странице в Twitter.

Презентация прошла 19 декабря. Логотип был разработан московским дизайн-бюро «Щука». На нем изображены два человека, которые держат шахматную доску. Их ноги и руки переплетены.