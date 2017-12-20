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На логотипе ЧМ увидели позу из камасутры
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Шахматисты увидели позу из камасутры на логотипе чемпионата мира 

Lenta.ru 20 декабря 2017
Фото: World Chess
Шахматисты раскритиковали логотип чемпионата мира, представленный Международной федерацией этого вида спорта (ФИДЕ). Об этом сообщает The Telegraph.
Презентация прошла 19 декабря. Логотип был разработан московским дизайн-бюро «Щука». На нем изображены два человека, которые держат шахматную доску. Их ноги и руки переплетены.
«Это официальный логотип чемпионата мира по шахматам? Нет, это просто какой-то прикол!», — написал австралийский гроссмейстер Дэвид Смердон на своей странице в Twitter.
Венгерская Шахматистка Сьюзен Полгар пошутила, что этот логотип «нельзя показывать детям». Британский гроссмейстер Найджел Шорт предположил, что ФИДЕ «решила преподать шахматному миру урок секса».
Мировое первенство пройдет в ноябре 2018 года в Лондоне.
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