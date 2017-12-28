Эр-Рияд отказал израильским шахматистам в выдаче виз

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Эксперт назвал уникальными соревнования по шахматам в Саудовской Аравии 

Газета.Ru 28 декабря 2017
Фото: Reuters
Вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин в интервью "Газете.Ru" высказал мнение относительно суммы призовых за победу на чемпионатах мира по рапиду и блицу, которые проходят в Саудовской Аравии.
"Нынешние соревнования уникальны — ничего подобного раньше не было. Очень высокие призовые для шахмат. Потенциально один человек, если выиграет и рапид, и блиц, может выиграть за пять дней $500 тысяч", — сказал Смагин.
Он также прокомментировал ситуацию с тем, что Саудовская Аравия отказала в выдаче виз семи израильским шахматистам. По словам Смагина, данное решение является политически верным.
"Понятно, что есть объективная критика с выбором страны, так как были политические скандалы, но в целом это огромный шаг вперед для профессиональных шахмат. Конечно, ФИДЕ делает все возможное, чтобы свести проблемы к минимуму. Не надо также забывать, что организация турнира на очень высоком уровне, и все довольны тем, как проходят соревнования. Это политически непростой регион, это вопрос именно политики. Причем, год назад чемпионат мира проходил в Катаре, и никаких проблем вообще не было. Если брать общие интересы ФИДЕ, то это большое достижение для шахмат в целом", — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия не пустила семь израильских шахматистов на чемпионат мира.
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