Эр-Рияд отказал израильским шахматистам в выдаче виз

Эксперт назвал уникальными соревнования по шахматам в Саудовской Аравии

Вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин в интервью "Газете.Ru" высказал мнение относительно суммы призовых за победу на чемпионатах мира по рапиду и блицу, которые проходят в Саудовской Аравии.

"Нынешние соревнования уникальны — ничего подобного раньше не было. Очень высокие призовые для шахмат. Потенциально один человек, если выиграет и рапид, и блиц, может выиграть за пять дней $500 тысяч", — сказал Смагин.

Он также прокомментировал ситуацию с тем, что Саудовская Аравия отказала в выдаче виз семи израильским шахматистам. По словам Смагина, данное решение является политически верным.

"Понятно, что есть объективная критика с выбором страны, так как были политические скандалы, но в целом это огромный шаг вперед для профессиональных шахмат. Конечно, ФИДЕ делает все возможное, чтобы свести проблемы к минимуму. Не надо также забывать, что организация турнира на очень высоком уровне, и все довольны тем, как проходят соревнования. Это политически непростой регион, это вопрос именно политики. Причем, год назад чемпионат мира проходил в Катаре, и никаких проблем вообще не было. Если брать общие интересы ФИДЕ, то это большое достижение для шахмат в целом", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия не пустила семь израильских шахматистов на чемпионат мира.