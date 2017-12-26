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Карякин одержал первую победу на чемпионате мира по рапиду
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Карякин одержал первую победу на чемпионате мира по рапиду 

Газета.Ru 26 декабря 2017
Фото: facebook.com/worldchessrapidblitz/
Российский гроссмейстер Сергей Карякин выиграл у египтянина Араза Басима Аль-Саффара в третьем туре чемпионата мира по рапиду, сообщает ТАСС.
Для Карякина это стала победа стала первой на турнире. После третьего тура он занимает 110-е место.
Еще трое российских шахматистов также одержали победы. Александр Грищук победил украинца Александра Бортника, Владимир Федосеев выиграл у соотечественника Бориса Савченко, а Петр Свидлер — у представителя Украины Андрея Волокитина. Грищук, Федосеев и Свидлер занимают второе, третье и четвертое места соответственно.
Лидирует в турнирной таблице француз Лоран Фрессине.
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