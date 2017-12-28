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Шахматист Федосеев одержал четвертую победу подряд на ЧМ
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Федосеев проиграл Ананду на тай-брейке и стал вторым на ЧМ по быстрым шахматам 

Чемпионат.com 28 декабря 2017
Фото: Этери Кублашвили
В Эр-Рияде завершился чемпионат мира по быстрым шахматам. Россиянин Владимир Федосеев и индиец Вишванатан Ананд набрали по итогам 15 туров по 10,5 очков, однако на тай-брейке российский гроссмейстер уступил со счётом 0:2. Таким образом, чемпионом мира стал Ананд, а Федосеев занял второе место.
Замкнул тройку лучших ещё один представитель России Ян Непомнящий. Действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен стал пятым, россиянин Александр Грищук — шестым, Борис Савченко — седьмым, Пётр Свидлер — десятым, Сергей Карякин — 34-м.
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