Шахматист Федосеев одержал четвертую победу подряд на ЧМ

В Эр-Рияде завершился чемпионат мира по быстрым шахматам. Россиянин Владимир Федосеев и индиец Вишванатан Ананд набрали по итогам 15 туров по 10,5 очков, однако на тай-брейке российский гроссмейстер уступил со счётом 0:2. Таким образом, чемпионом мира стал Ананд, а Федосеев занял второе место.
Замкнул тройку лучших ещё один представитель России Ян Непомнящий. Действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен стал пятым, россиянин Александр Грищук — шестым, Борис Савченко — седьмым, Пётр Свидлер — десятым, Сергей Карякин — 34-м.