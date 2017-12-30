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Карякин обыграл Коробова и вернулся на первое место в ЧМ
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Карякин обыграл Коробова и вернулся на первое место в таблице ЧМ по блицу в Саудовской Аравии 

RT на русском 30 декабря 2017
Фото: ТАСС
Российский гроссмейстер одержал победу над украинцем Антоном Коробовым в партии 16-го тура чемпионата мира по блицу в Саудовской Аравии.
Действующий чемпион мира по блицу прервал свою четырёхматчевую безвыигрышную серию и вернулся на первое место в турнирной таблице ЧМ.
Прежний лидер Магнус Карлсен сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом.
Карякин и Карлсен имеют одинаковое количество очков, но россиянин по дополнительным показателям имеет преимущество.
Ранее Карякин проиграл Карлсену в 15-м туре ЧМ по блицу в Саудовской Аравии.
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