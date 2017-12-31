Шахматист Карякин рассказал о встрече с Путиным

«Владимир Владимирович Путин на нашей личной встрече поблагодарил меня за популяризацию шахмат в нашей стране. Это вообще супер. Я добился многих успехов в данном виде деятельности, и мои личные лучшие результаты еще будут. А пока что у меня такая пауза в этом вопросе», — рассказал Карякин.

13 ноября Карякин присоединился к общественному движению «Команда Путина», созданному хоккеистом Александром Овечкиным . Шахматист признался, что всегда открыто поддерживал президента России.

В ноябре 2016-го Карякин встречался с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за титул чемпиона мира по классическим шахматам. 12 основных партий не выявили победителя, судьба титула решилась на тай-брейке, где сильнее оказался Карлсен.