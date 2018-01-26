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Карякин обыграл Крамника на турнире в Вейк-ан-Зее
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Карякин обыграл Крамника на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее 

RT на русском 26 января 2018
Фото: Reuters
Российский гроссмейстер Сергей Карякин обыграл соотечественника Владимира Крамника в 11-м туре соревнований в Вейк-ан-Зее.
Партия между россиянами Петром Свидлером и Максимом Матлаковым завершилась вничью.
По итогам 11 туров в активе Крамника и Карякина по 6,5 баллов, Свидлер набрал 5 баллов, Матлаков — 4 балла.
Лидируют голландец Аниш Гири, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и Магнус Карлсен, в активе которых по 7,5 очков.
Ранее сообщалось, что глава Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов выдвинул свою кандидатуру на пост президента Российской шахматной федерации.
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