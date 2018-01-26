Карякин обыграл Крамника на турнире в Вейк-ан-Зее

Карякин обыграл Крамника на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

Партия между россиянами Петром Свидлером и Максимом Матлаковым завершилась вничью.

По итогам 11 туров в активе Крамника и Карякина по 6,5 баллов, Свидлер набрал 5 баллов, Матлаков — 4 балла.