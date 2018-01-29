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Ребята из школы №2073 заняли четвертое место на шахматном турнире
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Ребята из школы №2073 заняли четвертое место на шахматном турнире 

Администрация поселения Вороновское 29 января 2018
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Воспитанники структурного подразделения школы №2073 в Вороновском заняли четвертое место на городских соревнованиях по шахматам. Они состоялись 28 января во Дворце творчества детей и молодежи «Севастополец».
— Вороновское представляли двое ребят. К полуфиналу по количеству очков мы заняли второе место в таблице чемпионата. Но в финале, к сожалению, ребята потерпели ряд обидных поражений, после чего спустились на две позиции вниз, — рассказал руководитель шахматной секции в школе №2073 Иван Шустов.
Он добавил, что турнир был приурочен к годовщине включения Крыма в состав Российской федерации.
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