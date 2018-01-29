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В Некрасовке выбрали лучших шахматистов
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В Некрасовке выбрали лучших шахматистов 

Управа района Некрасовка 29 января 2018
Фото: Управа района Некрасовка
В субботу, 27 января, в библиотеке N117, по адресу: ул. 2-я Вольская, д. 20 состоялись соревнования по шахматам, приуроченные к спартакиаде пенсионеров.
— Посоревноваться в турнире пришло 17 участников, — отметили в досугово-спортивном центре «Некрасовка».
Призовые места распределились следующим образом: 1 место — Алексей Донец, 2 место — Виктор Кукушкин и Юрий Новиков, 3 место— Анатолий Груздев и Валентин Мещеряков.
Напомним, что в соревнованиях могли принять участие жители Некрасовки пенсионного возраста. (вт)
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