В Некрасовке выбрали лучших шахматистов

В субботу, 27 января, в библиотеке N117, по адресу: ул. 2-я Вольская, д. 20 состоялись соревнования по шахматам, приуроченные к спартакиаде пенсионеров.

— Посоревноваться в турнире пришло 17 участников, — отметили в досугово-спортивном центре «Некрасовка».

Напомним, что в соревнованиях могли принять участие жители Некрасовки пенсионного возраста. (вт)