В Некрасовке выбрали лучших шахматистов 

В субботу, 27 января, в библиотеке N117, по адресу: ул. 2-я Вольская, д. 20 состоялись соревнования по шахматам, приуроченные к спартакиаде пенсионеров.
— Посоревноваться в турнире пришло 17 участников, — отметили в досугово-спортивном центре «Некрасовка».
Призовые места распределились следующим образом: 1 место — Алексей Донец, 2 место — Виктор Кукушкин и Юрий Новиков, 3 место— Анатолий Груздев и Валентин Мещеряков.
Напомним, что в соревнованиях могли принять участие жители Некрасовки пенсионного возраста. (вт)