Карякин продолжит исполнять обязанности ректора медакадемии до 14 мая

Как сообщает пресс-служба вуза, соответствующий приказ 22 января подписала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова . Доктор медицинских наук Николай Карякин был назначен исполняющим обязанности ректора НижГМА 4 июля 2017 года. В октябре 2018 года его полномочия были продлены до 31 января 2018 года.

Справка: Н. Н. Карякин — доктор медицинских наук. В 2000 году окончил Рязанский медицинский университет им. акад. И. П. Павлова по специальности «лечебное дело». В период учёбы в клинической ординатуре (2000-2002 гг.) при Московском областном клиническом НИИ им. М. Ф. Владимирского по специальности «нейрохирургия». В 2002-2006 гг. работал нейрохирургом в городской клинической больнице №7 и заведующим поликлиникой ГКБ № 33 города Москвы. В 2005 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему и окончил ГОУ ВПО «Государственный университет управления». В 2007-2009 гг. работал заместителем руководителя департамента здравоохранения Краснодарского края и директором «Российского центра функциональной хирургии в гастроэнтерологии» Росздрава.