Ещё
Карякин продолжит исполнять обязанности ректора медакадемии до 14 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Карякин продолжит исполнять обязанности ректора медакадемии до 14 мая 

Newsroom24 29 января 2018
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба вуза, соответствующий приказ 22 января подписала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Доктор медицинских наук Николай Карякин был назначен исполняющим обязанности ректора НижГМА 4 июля 2017 года. В октябре 2018 года его полномочия были продлены до 31 января 2018 года.
Справка: Н. Н. Карякин — доктор медицинских наук. В 2000 году окончил Рязанский медицинский университет им. акад. И. П. Павлова по специальности «лечебное дело». В период учёбы в клинической ординатуре (2000-2002 гг.) при Московском областном клиническом НИИ им. М. Ф. Владимирского по специальности «нейрохирургия». В 2002-2006 гг. работал нейрохирургом в городской клинической больнице №7 и заведующим поликлиникой ГКБ № 33 города Москвы. В 2005 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему и окончил ГОУ ВПО «Государственный университет управления». В 2007-2009 гг. работал заместителем руководителя департамента здравоохранения Краснодарского края и директором «Российского центра функциональной хирургии в гастроэнтерологии» Росздрава.
Newsroom24: последние новости
Нижегородки сразятся за шахматными досками Нижегородский СКИФ обменялся победами с питерским «Динамо» Три золота завоевали нижегородские пловцы на первенстве ПФО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение