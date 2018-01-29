Лучшего шахматиста выбрали в Лефортове

Районные соревнования для взрослых по шахматам в рамках Московской комплексной межокружной спартакиады «Спорт для всех» прошли 20 января в Лефортове.

— Большой вклад в проведение шахматных турниров и развитие интеллектуального спорта в Лефортове вносит руководитель секции «Шахматы», мастер игры в шахматы и настоящий энтузиаст Надинский В. М. Благодарим всех участников соревнований и поздравляем победителей! — сообщили в ГБУ «Лефортово».

Добавим, что соревнования проходили по адресу: Энергетическая улица, дом 5. (то)