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Лучшего шахматиста выбрали в Лефортове
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Лучшего шахматиста выбрали в Лефортове 

Управа района Лефортово 29 января 2018
Фото: Лефортово
Районные соревнования для взрослых по шахматам в рамках Московской комплексной межокружной спартакиады «Спорт для всех» прошли 20 января в Лефортове.
— Большой вклад в проведение шахматных турниров и развитие интеллектуального спорта в Лефортове вносит руководитель секции «Шахматы», мастер игры в шахматы и настоящий энтузиаст Надинский В. М. Благодарим всех участников соревнований и поздравляем победителей! — сообщили в ГБУ «Лефортово».
Добавим, что соревнования проходили по адресу: Энергетическая улица, дом 5. (то)
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