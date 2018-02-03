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Филатов переизбран на пост главы Российской шахматной федерации
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Филатов переизбран на пост главы Российской шахматной федерации 

Газета.Ru 3 февраля 2018
Фото: Газета.Ru
Андрей Филатов переизбран на пост президента Российской шахматной федерации (РШФ), сообщает ТАСС.
В ближайшие четыре года он продолжит возглавлять организацию. Помимо него в выборах участвовали член наблюдательного совета РШФ от Ингушетии Заурбек Мальсагов и ведущий научный сотрудник института экономики РАН Иван Стариков.
Филатов является вице-президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ), а также входит в тренерский штаб мужской сборной России. На пост главы РШФ он был избран в 2014 году.
Ранее сообщалось, что глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов снялся с выборов президента РШФ
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