Филатов переизбран на пост главы Российской шахматной федерации 

Андрей Филатов переизбран на пост президента Российской шахматной федерации (РШФ), сообщает ТАСС.
В ближайшие четыре года он продолжит возглавлять организацию. Помимо него в выборах участвовали член наблюдательного совета РШФ от Ингушетии Заурбек Мальсагов и ведущий научный сотрудник института экономики РАН Иван Стариков.
Филатов является вице-президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ), а также входит в тренерский штаб мужской сборной России. На пост главы РШФ он был избран в 2014 году.
Ранее сообщалось, что глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов снялся с выборов президента РШФ