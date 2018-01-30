В феврале жителей района Старое Крюково ждет игротека древних настольных игр

3 февраля в 16.00 и 28 февраля в 19.00 в атриуме Культурного центра «Зеленоград» пройдет игротека «Древние настольные игры». Это возможность интересно провести свой досуг с друзьями или семьей.

На мероприятии будут представлены уникальные настольные игры, в которые любили играть наши предки в различных странах мира: игра скандинавских мореходов «Дальдоза», дальняя родственница крестиков-ноликов «Мельница», шахматы викингов «Хнефатафл», семейная игра, развивающая глазомер, ловкость и терпение «Бирюльки», германская игра в кости «Домик счастья», вариант развившейся древней игры в бабки «Лодыги», лабиринт-спираль «Дорога в Валгаллу», «Гала», известная как фермерские шахматы, в которые играли немецкие фермеры в средние века, логическая игра шашечного типа «Лиса и гуси», исландская игра для двоих «Халатавль» и большой выбор логических игр — древние варианты шахмат и шашек.

На игротеке будут представлены семейные игры, которые заинтересуют и взрослых, и детей.

Зарегистрироваться можно по телефону 8 (916) 292-12-69 или оставить заявку по ссылке.