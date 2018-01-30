Трое гроссмейстеров из Аэропорта представят район на окружных соревнованиях 

В минувшие выходные в центре досуга и спорта «Орбита» прошли соревнования района Аэропорт по шахматам в рамках спартакиады «Спорт для всех». Определены три победителя, которые будут защищать честь района на окружном турнире.
— Победителями стали: Давыдов Виктор, Бурлак Вячеслав и Третьяков Владимир. В соревнованиях приняли участие жители Аэропорта в возрасте от 18 до 55 лет, — рассказала представитель районного досугового центра Екатерина Копейкина.
Напомним, что в прошлом году Виктор Давыдов и Вячеслав Бурлак стали чемпионами САО. (мю)