Трое гроссмейстеров из Аэропорта представят район на окружных соревнованиях

В минувшие выходные в центре досуга и спорта «Орбита» прошли соревнования района Аэропорт по шахматам в рамках спартакиады «Спорт для всех». Определены три победителя, которые будут защищать честь района на окружном турнире.

Напомним, что в прошлом году Виктор Давыдов и Вячеслав Бурлак стали чемпионами САО. (мю)