Ещё
Трое гроссмейстеров из Аэропорта представят район на окружных соревнованиях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трое гроссмейстеров из Аэропорта представят район на окружных соревнованиях 

Управа района Аэропорт города Москвы 30 января 2018
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В минувшие выходные в центре досуга и спорта «Орбита» прошли соревнования района Аэропорт по шахматам в рамках спартакиады «Спорт для всех». Определены три победителя, которые будут защищать честь района на окружном турнире.
— Победителями стали: Давыдов Виктор, Бурлак Вячеслав и Третьяков Владимир. В соревнованиях приняли участие жители Аэропорта в возрасте от 18 до 55 лет, — рассказала представитель районного досугового центра Екатерина Копейкина.
Напомним, что в прошлом году Виктор Давыдов и Вячеслав Бурлак стали чемпионами САО. (мю)
Управа района Аэропорт города Москвы: последние новости
Серебряную и бронзовую награды завоевали на окружных соревнованиях юные шашисты из Аэропорта Юные флорболисты из Аэропорта выступили на окружных соревнованиях Сборная района Аэропорт завоевала серебро на окружных соревнованиях по шашкам
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение