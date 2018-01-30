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Азербайджан и Молдавия сыграли нулевую ничью в Турции
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Азербайджан и Молдавия сыграли нулевую ничью в Турции 

Спорт-Экспресс 30 января 2018
Азербайджан и Молдавия сыграли вничью в товарищеском матче в Турции — 0:0. В стартовом составе молдаван появился бывший вратарь бывший голкипер «Рубина», «Волгаря», «Томи» и «Мордовии» Илья Чебану.
Товарищеский матч
Азербайджан — Молдавия — 0:0
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