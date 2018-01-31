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Команда района Щукино примет участие в окружных соревнованиях по шахматам
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Команда района Щукино примет участие в окружных соревнованиях по шахматам 

Управа района Щукино 31 января 2018
Фото: Управа района Щукино
Команда внутригородского муниципального образования Щукино примет участие в окружных соревнованиях по шахматам, которые пройдут 2 февраля в рамках спартакиады «Мир равных возможностей».
— В соревнованиях будут участвовать лица с ограниченными физическими возможностями здоровья в возрасте от 18 лет и старше. Количество участников в команде — пять человек, — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.
Начало соревнований в 11.00. Адрес проведения: ул. Габричевского, вл. 1 (ФОК «Триумф»). Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (968) 679-16-56 (Сергей Александрович Овчинников). (ео)
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