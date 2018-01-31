Команда района Щукино примет участие в окружных соревнованиях по шахматам 

Команда внутригородского муниципального образования Щукино примет участие в окружных соревнованиях по шахматам, которые пройдут 2 февраля в рамках спартакиады «Мир равных возможностей».
— В соревнованиях будут участвовать лица с ограниченными физическими возможностями здоровья в возрасте от 18 лет и старше. Количество участников в команде — пять человек, — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.
Начало соревнований в 11.00. Адрес проведения: ул. Габричевского, вл. 1 (ФОК «Триумф»). Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (968) 679-16-56 (Сергей Александрович Овчинников). (ео)