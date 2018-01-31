Молдавский шахматист Бологан объявил о возобновлении карьеры после пятилетнего перерыва

КИШИНЕВ, 31 января. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий /. Молдавский шахматист Виорел Бологан возвращается в профессиональный спорт после пятилетнего перерыва. На созванной по этому случаю пресс-конференции он объявил о намерении принимать участие в международных турнирах и чемпионатах уже с этого года.

"Я считаю, что еще могу проявить себя и привезти в Молдавию высокие награды с самых престижных шахматных турниров", — сказал Бологан. В ближайшее время он рассчитывает принять участие в открытом турнире "Аэрофлота" , чемпионате Европы, а также наиболее значимых международных соревнованиях по быстрым шахматам.

Гроссмейстер рассказал, что с 2012 года решил сконцентрироваться на тренерской карьере, для чего отправился тренировать сборную Катара. «Этот шаг сказался на моей профессиональной карьере. Если пять лет назад я занимал 15-е место в международном рейтинге, то сегодня — 261-е», — с сожалением отметил спортсмен.