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В честь столетия школы гимназии №2 прошел семейный шахматный турнир
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В честь столетия школы гимназии №2 прошел семейный шахматный турнир 

АиФ-Оренбург 31 января 2018
Фото: АиФ-Оренбург
Гимназия №2 города Оренбурга в этом году отмечает вековой юбилей. К этой дате руководство школы и Оренбургская городская общественная организация «Союз родителей и выпускников гимназии № 2»решили приурочить ряд семейных турниров по разным видам спорта.
Одним из них стал турнир по шахматамна призы городской федерации шахмат и компании «Фаворит+». В соревнованиях в личном зачете приняли участие ученики гимназии №2 и их родители. Играли по швейцарской системе, в 3 тура.
Параллельно с личным зачетом прошел матч сборных команд гимназии №2 и лицея №5. Каждое из учебных заведений представили 4 семьи (1 ребенок + 1 родитель). Матч проводился на 8 досках, и в результате непростого противостояния вперед вышла гимназия №2.
— Символично, что в матче сборных победила команда гимназии-юбиляра. Но если смотреть шире, то от сегодняшнего мероприятия выиграл каждый участник и в целом — весь наш город. Я помню, как несколько лет назад мы с моими единомышленниками не были уверены, станет ли востребован общегородской турнир по шахматам. А сегодня в Оренбурге уже проходят вот такие, приуроченные к знаковым датам, мероприятия! И проходят с успехом: в этом зале сегодня собралось почти сто участников, — подчеркнул президент шахматной федерации города, председатель комитета по бюджетно-финансовой и налоговой политике Оренбургского городского Совета Игорь Коровяковский.
Награждение победителей прошло по дифференцированной схеме: поощрили трех юношей, трех девушек и трех родителей, показавших лучшие результаты. Все они получили в подарок от организаторов комплекты шахмат и тематические книги.
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